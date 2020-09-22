Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı
Türkiye, Limni Adası'nın Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği icin Ege'de yeni NAVTEX ilan etti. 24 Eylül saat 11.00'e kadar geçerli olacak.
Türkiye, İzmir istasyonundan yayınladığı NAVTEX'te Limni Adası'nın Lozan Antlaşması'yla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini duyurdu.
SAKIZ’DAN SONRA İKİNCİ KEZ
24-25 Eylül’deki AB liderleri zirvesinde önemli adımların atılması beklenirken, Türkiye bir NAVTEX daha yayınladı. Limni Adası için yayınlanan NAVTEX’te Lozan Barış Antlaşması vurgusu yapıldı.
Yunanistan’ın Sakız Adası'nı silahlandırmasından sonra verilen ikinci Lozan mesajında şu ifadeler kullanıldı:
“Limni Adası’nın 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.”
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