Türkiye'den, Ermenistan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2021 Perşembe, 18:19
Türkiye'den, Ermenistan açıklaması
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Kalın, Twitter hesabından, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İbrahim Kalın, "Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan'da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.


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