Türkiye'den gelenlere yönelik yeni vize kararı

28 Ekim 2020 Çarşamba, 10:52

Sınırlarını tekrar açmaya karar veren Singapur aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeden gelenlerle ilgili yeni bir karar aldı. Türkiye'den 30 güne kadar vize talep etmeyen Singapur'un ekonomiyi canlandırmak için bu kararı aldığı açıklandı.

Koronavirüs salgınına karşı en sert önlemleri alarak minimum etkiyle süreci devam ettiren Singapur’da yeni kararlar alındı…

Sözcü'de yer alan habere göre; Singapur Sağlık Bakanlığı, Kasım ayında ülkeye girecek Türk vatandaşlarının konaklayacakları mekanlarda 14 günlük zorunlu karantinada tutulmasına karar verdi.

Daha önceki listede yer almayan Türkiye’nin yanı sıra Estonya, Finlandiya, Japonya, Norveç, Sri Lanka, Güney Kore ve Tayland’dan 4 Kasım itibariyle ülkeye giriş yapan turistlerin ikamet edecekleri yerde 14 gün karantinaya alınacağı belirtildi. Yapılan açıklamada tecrit uygulamasına uymak istemeyenlerin ise elektronik sistem ve fiziksel kontrol bölgelerine giderek durumlarının takip edileceği belirtildi.

Bazı kilit sektörleri canlandırmak için sınırlarını tekrar açmaya hazırlanan Singapur’un bu sebeple karantina ve tecrit uygulaması listesini genişlettiği belirtildi.