Türkiye'den hırsızlık manzaraları

15 Haziran 2020 Pazartesi, 16:54

Polis Akademisi Başkanlığı mayıs ayında paylaştığı "Kovid-19 Salgını ve Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik" raporda, koronavirüs sürecinde evden hırsızlık oranlarında azalma görüldüğü bilgisine yer verdi. İnsanların evden çıkamayışını fırsat bilen hırsızlar, ev dışı hırsızlıklara yöneldi.

Ajansların bugün geçtiği hırsızlık vakalarına göre; Avcılar'da bir ilkokuldan bilgisayar çalan iki hırsız yakalandı, Eskişehir'de bir evden kombi çalan iki şüpheliden biri gözaltına alındı, Şanlıurfa'da kuyumcu dükkanını silahla soymaya çalışan 2 zanlı kaçtı, Erzurum Şehir Hastanesindeki depodan inşaat malzemeleri çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı, Bursa'da bir mobilya firmasından mobilya çalan şüpheliler ile Pendik'te bir evin önünden bisiklet çalan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor

BİLGİSAYAR HIRSIZLIĞI KAMERADA

Avcılar’da bir ilkokula giren hırsızlar, iki dizüstü bilgisayarı çaldı. Toplam 38 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan 2 şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Cihangir Mahallesi’nde 3 Haziran'da saat 22.00 sıralarında bir ilkokulda hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirligi ekibi soruşturma başlattı. İçeri giren hırsızların okul müdürüne ait oda kapısını yangın tüpü ile kırarak içeri girdikleri tespit edildi. Parmak izlerinden ve güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı çok sayıda suç kaydı bulunan A.İ.’nin yaptığı belirlendi. Bu kişinin Esenyurt’taki evine uzun süreden bu yana uğramadığı belirlendi.

Önceki gün saat 21.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi’ndeki arsa içerisindeki konteynerde gizlenen A.İ. ile aynı mahallede bir evde gizlenen suç ortağı U.S. yakalandı. A.İ., sorgusunda dizüstü bilgisayarı Yeşilkent Mahallesi’ndeki Uğur isimli kişiye 800 TL karşılığında sattığını söyledi. 5 ayrı suçtan kaydı bulunan yakalanan bu kişi bilgisayarın bir yakınında olduğunu, getirebileceğini söyledi. Kısa süre sonra 2 bilgisayar getirildi. Ancak, bunların okuldan çalınan dizüstü bilgisayarlar olmadığı belirlendi. Sürdürülen soruşturmada, bilgisayarların Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde Alican isimli kişiyle satıldığı ortaya çıktı.Polise çağrılan bu kişi, bilgisayarları almadığını savundu. 2 şüpheli ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

GİRDİKLERİ EVDEN KOMBİ ÇALDILAR

Eskişehir’de, girdikleri evden kombi çalan 2 şüpheliden biri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı kombiyi sokakta taşıması ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe ve Hoşnudiye mahallelerinde 2 ayrı evden hırsızlık yapıldı. İhbarlar üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ev eşyası ile kombinin çalındığı evlerin olduğu bölgede, kamera görüntülerini inceledi. İki şüphelinin çaldıkları kombiyi sokak ortasında taşıdığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarından şüphelilerin birinin Ramazan G. olduğu tespit edildi. Evinde gözaltına alınan Ramazan G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri hırsızlık olayına karışan diğer şüphelinin yakalanması içinde çalışma başlattı.

SİLAHLI İKİ KİŞİ KUYUMCU DÜKKANINI SOYMAYA ÇALIŞTI

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde motosikletle geldikleri kuyumcu dükkanını silahla soymaya çalışan 2 zanlı, iş yeri sahibinin de silahla karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Onbirnisan (Aligör) kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre motosikletle kuyumcu dükkanına gelen 2 şahıs, silahla kuyumcuyu soymaya kalkıştı. İş yeri sahibinin de karşılık vermesi üzerine silahlarını atan şahıslar, geldikleri motosiklete binerek kaçtı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Soyguncuları iş yerinden herhangi bir şey alamadıkları belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇALINTI KAMYONETLE MOBİLYA HIRSIZLIĞI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, çaldıkları kamyonetle bir mobilya firmasından hırsızlık yaptı. Firmadan mobilya çalan şüpheliler, yakıt aldıkları akaryakıt istasyonunda güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi, Tınaztepe Sokak'ta meydana geldi. Şükrü Esen (30), evinin önüne park ettiği 22 UB 376 plakalı kamyonetini göremeyince, polise haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri, kamyoneti bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, aracı çalan şüphelilerin, Ağaç İşleri Mobilya Sanayi Sitesi'ne giderek, bir mobilya firmasına girip mobilya çaldıklarını tespit etti. Bursa kent merkezine doğru giden şüpheliler, bir akaryakıt istasyonundan yakıt alırken güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İNŞAAT MALZEMELERİ ÇALARKEN YAKALANDI

Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki depodan inşaat malzemeleri çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Hasta kabulüne başlayan ancak henüz resmi açılışı yapılmayan Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki inşaat malzemelerinin bulunduğu depodan 15 gün önce hırsızlık yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen S.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince teknik takibe alınan ve ikinci kez hırsızlık için aynı hastanenin deposuna gelen S.A, 50 bin lira değerindeki inşaat malzemelerini çalarken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

PENDİK'TE BİSİKLET HIRSIZLIĞI

Pendik'te 4 katlı binanın önündeki demire kilitli olan bisiklet, kimliği tespit edilemeyen 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Cuma akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Cem Sultan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın önünde meydana geldi. İddialara göre, Muhsin Yılmaz bir süre dolaştığı bisikletini oturduğu binanın önündeki demirlere kilitleyerek evine gitti. Bisikleti gören 3 kişi, önce sokakta keşif yaptı. Daha sonra gelen şüphelilerden biri kilidi kırıp bisikleti çaldı. O anlar binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.