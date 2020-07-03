Türkiye’den İngiltere’ye gideceklere 14 günlük karantina muafiyeti

İngiltere, ülkeye girişte Türk vatandaşlarına karantina uygulamayacak.

DHA
03 Temmuz 2020 Cuma, 17:28
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İngiltere, koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda Türkiye’ye muafiyet verdi.

İngiltere hükümeti tarafından alınan karara göre, yayınlanan listede 59 ülke yer alıyor. Söz konusu 59 ülke vatandaşları, İngiltere’ye giriş yaptıktan sonra 14 günlük karantina uygulamasına bağlı olmak zorunda kalmayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.


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