Türkiye’den Rusya’ya önleme

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

NATO Müttefik Hava Komutanlığı, 19 Mayıs’ta Rus savaş uçaklarının Romanya, Bulgaristan ve Türk hava sahasına yakın bölgeye girmesi üzerine üç ülkeden jetlerin havalandığını açıkladı.

İki adet Rus Su-27 jetinin eşlik ettiği iki Rus Tu-22 tipi bombardıman uçağının Karadeniz üzerinde Romanya hava sahasına yaklaşması üzerine iki Romen MiG-21 jetinin önleme için havalandığı belirtildi.

Rus uçaklarının güneye yönelmesi üzerine Bulgaristan’a ait MiG-29 uçaklarının da önleme için havalandığı belirtildi.

Rus uçaklarının doğuya yönelerek Türk hava sahasına yaklaşmasının ardından Türk F-16’larının iki kez havalandığı ve Rus uçaklarının yönlerini kuzeye çevirene kadar Karadeniz kıyısı boyunca takipte kaldığı kaydedildi.

KARŞILIK KAPASİTESİ

Açıklamada “NATO, hava sahasını korumaya kararlıdır ve bu girişimlere karşılık verme kapasitesi olduğunu göstermiştir” ifadelerine yer verildi.

Ege Denizi üzerinde Türk ve Yunan savaş uçaklarının “it dalaşı” olarak adlandırılan önleme uçuşları alışılageldik bir durum olsa da Karadeniz üzerinde Türk ve Rus jetlerinin karşı karşıya gelmesi sıklıkla yaşanmıyor.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama gelmezken NATO’nun ayrıntılı açıklama yapması dikkat çekti.