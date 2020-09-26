Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti. 29 Eylül'de Rodos ve Meis arasında atış eğitimi yapılacak.
Türkiye, Doğu Akdeniz'de bir Navtex daha ilan etti. Bu doğrultuda, 29 Eylül'de Rodos ve Meis arasında atış eğitimi yapılacak.
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