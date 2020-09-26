Türkiye'den yeni Navtex ilanı

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti. 29 Eylül'de Rodos ve Meis arasında atış eğitimi yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2020 Cumartesi, 22:40
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
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Türkiye, Doğu Akdeniz'de bir Navtex daha ilan etti. Bu doğrultuda, 29 Eylül'de Rodos ve Meis arasında atış eğitimi yapılacak.


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