Türkiye'den yeni Navtex ilanı

Doğu Akdeniz'de Oruç Reisa için ilan edilen Navtex 27 Ekim'e kadar uzatıldı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2020 Çarşamba, 23:47
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler