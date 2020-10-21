Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Doğu Akdeniz'de Oruç Reisa için ilan edilen Navtex 27 Ekim'e kadar uzatıldı.
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