Türkiyemspor, kadın futbol takımıyla başarıyı yakalıyor: Kreuzberg gibi tekmele!

12 Kasım 2020 Perşembe, 13:13

Türkiyemspor’un kadın takımı bugünlerde hiç maç kaybetmeden 3. lige yükselmiş durumda. Hedef elbette birinci lig. 254 kız çocuğu ve kadın kulüpte top oynuyor, 23 kadın eğitmen var. Sloganları ise “Kick it like Kreuzberg” yani Kreuzberg gibi tekmele!

Alman üyelere hitap etmek için kulübün bayrağına hem Türk bayrağı hem de Berlin’in simgesi olan ayı konulmuş. 700 üyeli klubün bir de basketbol takımı var. Çok sayıda ödül de almışlar. Başarılarla dolu 42 yılı kuruculardan Murat Doğan’a sorduk.

Kadın ve kız çocuğu futbol takımı kurma fikri nasıl oluştu?

Ben 5 kardeşin 3’ü kız çocuğu olan göçmen bir aileden geldim. Erkeklerin hep ön planda, kız kardeşlerimin ise arka planda tutulduğu bir aileydi ve biz içerde hep eşitlik için savaştık. Büyüdükçe toplum içinde kadınların hep geri planda bırakıldığını fark ediyorsunuz. Ben de futbolun içinde yaşadığım için bunu futbolda kaldırmak istedim. Türkiye kökenli ailelerden de talepler geldi. Çocuklarını Alman kulüplerine göndermek istemiyorlardı. Biz de ihtiyacı görüp altyapı takımı kurduk önce.

KADININ VE ERKEĞİN AMACI FARKLI

Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde futbol ve kadın arasındaki ilişkiye yönelik bir önyargı var. Burada durum nasıl?

Burada da aynı. Hem Türkiye’den buraya göçenler hem de Alman toplumu içinde böyle bir önyargı var. Kulübün içinde bile, “Ne gerek var, bir de kızlarla mı uğraşacağız” diyenler oldu, ama çocukların ne kadar iyi oldukları görülünce bu sözler de sönümlendi. Şu an erkekler ve kızların sayıları aşağı yukarı eşit.

Futbol oynayan kız ve erkek çocukları arasında bir fark görüyor musunuz?

Kadın ve erkek futbolunu kıyaslamıyorum. Hepsi aynı sahada oynuyor, ama kadınların oynama nedeni ve şekli farklı. Bir erkek çocuğu futbola başladığında aklında hep profesyonel futbolcu olma hayali var. Ama kızlar profesyonel olmak için değil sporu sevdikleri için oynuyorlar.

Baktığımız zaman futbolun yüzü hep erkek. Belki de bu yüzden hayal bile edemiyorlar...

Son yıllarda hayal etmeye başladılar, çünkü yavaş yavaş şampiyon kadın futbolcular da televizyonlara çıkmaya başladı. u Göçmen takımı mısınız? Kendimizi buranın yerli bir kulübü olarak tanımlıyoruz. Ama elbette bir tarihimiz var. Türkiye ve Türk toplumuyla bağlantımız kesinlikle var.

KREUZBERG KÜÇÜK İSTANBUL

Çokkültürlü bir yapınız var...

Toplum içinde hâlâ bizim için kesinlikle bir dışlama var. Türk müsün Müslüman mısın gibi sorularla büyüdük hep, ama biz buraya gelen çocukların hiçbirine biz “nerden geliyorsun, dini inancın nedir?” gibi sorular sormuyoruz. Evet çokkültürlü bir yapımız var. En çok Türk ve Alman olmak üzere İtalyan, İspanyol, Arap ve Japon çok sayıda oyuncumuz var. u Kreuzberg’in sizin için anlamı nedir? Kreuzberg’e küçük İstanbul deniliyor. Çoğunlukla Türkiye kökenli insanların yaşadığı bir semt, ama çokkültürlü bir yer. Türkiyemspor da bu çokkültürlülüğün bir simgesi. Hepimiz de burada büyüdüğümüz için bir Kreuzberg milliyetçiliği var, ama yalnızca Kreuzberg milliyetçiliği, onu aşmıyor. (Gülüyor)

Irkçılıkla karşılaşıyor musunuz?

Irkçılık, Almanya’da maalesef var. “Pis Türkler” gibi ırkçı sözlerle karşılaşıyoruz. Alman kökenli kadın sporculara “bu pis kulüp için nasıl oynarsın” gibi sorular geldiği de oluyor. Otobüslerimizin taşlandığı da çok oldu.

(Soldan sağa: Elvan Aktürk, Berna Corr, Tuğba Özer, Murat Doğan)

KIZ ÇOCUKLARINA ÖZGÜVEN İÇİN

Kulübe oyuncu olarak giren 23 yaşındaki Berna Corr şimdi takımın hocalarından biri. Türkiyemspor’da daha önce kalecilik yapmış. Bir yandan üniversite öğrenimine devam ediyor. Çocukken erkek kardeşiyle futbol oynarmış. Kardeşi futbola başlayınca o da heveslenmiş: “Önce erkek takımında oynamaya başladım. Türkiyemspor Berlin’le tanıştığımda 13 yaşındaydım. Futbolu sevdiğim için başladım. Ailemden destek gördüğüm için benim açımdan kolay oldu. Çevremde ailesi yasak koyan çok arkadaşım oldu. Kadınlar da istedikleri gibi spor yapabilmeli. Futbolda kadın erkek diye bir ayırımcılık yapılmamalı. Kadın antrenörler olarak kızlarımıza da çok iyi örnekler olduğumuzu düşünüyorum. Kız çocuklarını desteklemek istiyoruz. Geri kafalı aileler çok, biz kızlarımıza özgüven aşılamak istiyoruz. Buraya gelen çocuklar kendilerini daha özgür hissediyor.”

KADINLAR FUTBOL OYNAMALI

26 yaşındaki Elvan Aktürk de Berna gibi doğma büyüme Berlinli. Hemşirelik mezunu, öğretmenlik bölümüne devam ediyor. O da çocukken sokakta erkek akranlarıyla oynayarak futbolla tanışmış. Berna’nın futbola başlama hikâyesi de şöyle: “Babam erkek çocuklarla futbol oynadığımı görünce camdan bana kızardı, ben de saklanırdım. Kızlar oynayamaz diye beni geçiştiriyorlardı. 12 yaşındayken babam beni desteklemeye başladı. Futbol hayatıma düzen getirdi. Okuldan sonra ödevlerimi yapıp hemen maça giderdim. Çocuklar çok hevesli geliyorlar, o kadar enerji dolular ki sanki hiç yorulmuyorlar futbol oynarken. Ligleri takip ediyorlar ve “Bu kadınlar gibi olmak istiyorum” diyorlar. “Sadece top oynamak istiyorum” diyenler oluyor. Kadınlar futbol oynamalı. Oynuyorlar zaten ve çok iyi oynayanlar da var aralarında. Bu vesileyle kızların spor yapması da çok güzel.”

TÜRKİYEMSPOR BERLİN

Türkiye’den Almanya’ya göç eden işçiler tarafından 1978’de kuruldu. Kulüp, çoğunlukla İzmir’den göç edenler tarafından kurulduğu için ilk olarak İzmir Spor adını almış ancak kulübün büyümesi ve Türkiye’nin çok fazla bölgesinden insanların katılım sağlamasıyla adı 1986’da Türkiyemspor olarak değiştirilmiş. Alman üyelere hitap etmek için de kulübün bayrağına hem Türk bayrağı hem de Berlin’in simgesi olan ayı konulmuş. Kulüp 42 senedir hem spor hem toplum için görev yapıyor. 700 üyesi bulunan kulübün basketbol takımı da bulunuyor.