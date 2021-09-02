Türkiye'nin acı gerçeği: 6 kişilik işe 10 bin başvuru
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TÜİK tarafından açıklanan ekonominin yüzde 21.7 büyüdüğüne ilişkin verilere, Şanlıurfa’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün İŞKUR üzerinden alacağı 6 kişilik temizlikçi kadrosuna 10 bin kişi başvurduğunu gösteren listeyi yayınlayarak tepki gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan, ekonominin yüzde 21.7 büyüdüğüne ilişkin açıklamaya CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “ Külahıma anlatın” diyerek tepki gösterdi.
6 KİŞİLİK İŞ İÇİN 10 BİN BAŞVURU LİSTESİNİ YAYINLADI
Şanlıurfa’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün İŞKUR üzerinden alacağı 6 kişilik temizlikçi kadrosuna yaklaşık 10 bin kişi başvurduğunu gösteren listeyi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Tanal, “Külahıma anlatın! Büyüyen torpilli yandaşlar, rantiyeciler, garantici müteahhitlerdir. Vatandaş ise fakirliğin dibini görüyor, işsizlikten kırılıyor” dedi.
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CHP’li Mahmut Tanal’ın, TÜİK’in büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamaya sosyal medya üzerinden şu sözlerle tepki gösterdi:
“Neymiş, ekonomimiz yüzde 21.7 büyümüş!
Külahıma anlatın!
Büyüyen torpilli yandaşlar, rantiyeciler, garantici müteahhitlerdir. Vatandaş ise fakirliğin dibini görüyor, işsizlikten kırılıyor.
İşte bakın Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Şanlıurfa’daki taşra teşkilatına 6 temizlikçi alınacak.
Başvuran sayısı ise yaklaşık 10 bin (9972).
4 kişi de alımda öncelikli olduğu için elde kaldı: 2.
Yani Şanlıurfa’da 2 kişilik temizlikçi kadrosu için 10 bin kişi başvurdu.
Bu mu büyüme?
Bazı adayların da başvuru yapmaktan vazgeçtiğini öğrendik.
Neden başvurmadıklarının gerekçesini sorduğumuzda ise hepinizin tahmin ettiği cevabı aldık.
Zaten 6 kişilik kontenjanda cinsiyet “Erkek” olarak belirtilmiş. Yani kadınlar başvuramadı.
Cinsiyet ayrımı olmasaydı, başvuru sayısını o zaman düşünün ne kadar olurdu.
Bu arada personel alım kontenjanlarını ‘erkek’ ve ‘kadın’ olarak ayırmak, cinsiyetçiliktir.
İş Kanunu’nda cinsiyete dayalı ayrım yapılamayacağının altı çizilmektedir.
Anayasamızın eşitlik ilkesine de aykırı davranılıyor. Kamu eliyle cinsiyet ayrımcılığı yapılıyor.
Ayrımcılık, TCK’nın 122. maddesine göre suçtur.”
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