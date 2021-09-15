Türkiye'nin büyük bölümünde bugün sağanak etkili olacak

15 Eylül 2021 Çarşamba, 08:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Bolu, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri, Denizli'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu ile Çankırı'nın batısında yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.