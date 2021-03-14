Türkiye’nin dört bir yanında yapılan hava kirliliği ölçümleri alarm veriyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1 - 11 Mart verilerine göre, Türkiye’deki hava kirliliği ölçümleri alarm verdi.
İstanbul’dan Şırnak’a, İzmir’den Kahramanmaraş’a, Bursa’dan Zonguldak’a Türkiye’nin dört bir noktasında 11 gün boyunca hava kirliliği değerlerinin en az 4 gün, olması gereken günlük sınır değerlerin çok üzerinde olduğu görüldü. Greenpeace Akdeniz, “Pandemiden sonra da maske takmak istemiyorsak hava kirliliğine karşı acilen önlemler alınması gerektiğini” belirtti. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Gökhan Ersoy, erişilebilen ölçüm sonuçlarına göre partikül madde kirliliğinin ülkenin dört bir yanında endişe verici boyutlara yükseldiğinin altını çizdi.
- İSTANBUL: Mecidiyeköy, Esenyurt, Sultangazi ve Alibeyköy’de 11 günün 7’sinde hava kirliliği ölçüm sonuçlarının, limit değerlerin üzerinde olduğu görüldü. Alibeyköy’de 9 Mart’ta hava kirliliği ölçüm sonuçları, sınır değerin neredeyse 4 katından fazla.
- ANKARA: Siteler’de 11 günün 8’inde; Sincan’da ise 11 günün 6’sında ölçüm sonuçlarının, limitin üzerinde olduğu saptandı. Siteler’de 5 Mart’ta kirlilik limit değerin yaklaşık 6 kat üzerinde olduğu görüldü.
- İZMİR: Gaziemir’de 4 gün limit değer aşıldı.
BİRİNCİLİK ELBİSTAN’IN...
- ZONGULDAK: Pandemi boyunca hep alınan özel önlemlerle gündeme gelen Zonguldak’ta 1-11 Mart hava kirliliğinin Kozlu ve Trafik istasyonunda 10 gün limit değerlerin üzerinde olduğu; Çatalağzı’nda bu sayının 9, Kuzyaka’da ise 8 olduğu görüldü.
- BURSA: Kültürpark’ta 9, İnegöl’de 8, Uludağ’da ise 5 gün hava kirliliğinin, limit değerlerin üzerinde olduğu saptandı. İnegöl’de 10 Mart’ta sınırın neredeyse 4 kat aşıldı.
- KAHRAMANMARAŞ: İkisi aktif, planlanan 5 kömürlü termik santralın bulunduğu Elbistan’da 11 günün 11’inde de rakamların, sınırın üzerinde olduğu görüldü.
- EDİRNE: 11 günün 10’unda limit değerler aşıldı.
- ŞIRNAK: 11 günün 7’sinde hava kirliliği limit değerlerin üzerindeydi.
- KONYA: Selçuklu’da 11 günün 8’inde limit değerin üzerinde rakamlar ölçüldü.
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