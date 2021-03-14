Türkiye’nin dört bir yanında yapılan hava kirliliği ölçümleri alarm veriyor

14 Mart 2021 Pazar, 02:32

İstanbul’dan Şırnak’a, İzmir’den Kahramanmaraş’a, Bursa’dan Zonguldak’a Türkiye’nin dört bir noktasında 11 gün boyunca hava kirliliği değerlerinin en az 4 gün, olması gereken günlük sınır değerlerin çok üzerinde olduğu görüldü. Greenpeace Akdeniz, “Pandemiden sonra da maske takmak istemiyorsak hava kirliliğine karşı acilen önlemler alınması gerektiğini” belirtti. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Gökhan Ersoy, erişilebilen ölçüm sonuçlarına göre partikül madde kirliliğinin ülkenin dört bir yanında endişe verici boyutlara yükseldiğinin altını çizdi.

İSTANBUL: Mecidiyeköy, Esenyurt, Sultangazi ve Alibeyköy’de 11 günün 7’sinde hava kirliliği ölçüm sonuçlarının, limit değerlerin üzerinde olduğu görüldü. Alibeyköy’de 9 Mart’ta hava kirliliği ölçüm sonuçları, sınır değerin neredeyse 4 katından fazla.

ANKARA: Siteler’de 11 günün 8’inde; Sincan’da ise 11 günün 6’sında ölçüm sonuçlarının, limitin üzerinde olduğu saptandı. Siteler’de 5 Mart’ta kirlilik limit değerin yaklaşık 6 kat üzerinde olduğu görüldü.

Siteler’de 11 günün 8’inde; Sincan’da ise 11 günün 6’sında ölçüm sonuçlarının, limitin üzerinde olduğu saptandı. Siteler’de 5 Mart’ta kirlilik limit değerin yaklaşık 6 kat üzerinde olduğu görüldü. İZMİR: Gaziemir’de 4 gün limit değer aşıldı.

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