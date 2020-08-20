Türkiye’nin en büyük dişhekimleri odasında seçim var

20 Ağustos 2020 Perşembe, 17:28

Türkiye’nin en köklü meslek örgütlerinden olan İstanbul Dişhekimleri Odası (İDO) 5-6 Eylül 2020 tarihinde 18’nci Genel Kurulunu ve İDO kurul üyeleriyle, TDB delegelerinin belirleneceği seçimlerini gerçekleştirecek. Bünyesindeki 9 bin 200 diş hekimiyle Türkiye’nin en büyük dişhekimleri odası olan İDO’da yönetim, meslek odalarının kurumsal yapılarına müdahale edilmesine hayır demek için, tüm üyelerine ‘Meslek birliğimize sahip çıkın, oy kullanın!’ çağrısı yaptı.

İDO Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay



Bu seçimde üyelerin meslek örgütlerine sahip çıkmasının her zamankinden daha büyük önem taşıdığını söyleyen İDO Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay, meslek birliklerinin mevcut seçim sistemiyle yıllardır kendi içinde demokrasi kültürünün gelişmesini sağladığını belirtti ve şunları dile getirdi:

“Meslek oda ve birlikleri ülkemizde katılımcı demokrasi uygulamalarının tabana yayılmasının en büyük teminatıdır. Bu yapılar, sadece meslek mensuplarının değil toplumun hak ve çıkarlarını da savunurlar. İktidarın Barolara yönelik yasal değişikliği genişletmeyi ve bunu tüm odalara yaymaya çalışacağının farkındayız. Parçalanmış yapılarla ne dişhekimlerinin hak ve çıkarları etkin biçimde korunabilir, ne de halkın diş sağlığı hizmetlerine erişimine yönelik eşitlikçi politikalar geliştirilebilir. Üyelerimiz mesleki politikaların üretiminin sürmesi, üretilen politikaların tüm mecralarda özgürce savunulması, bağımsız örgütlenmeye, hukukun üstünlüğüne, yaşanabilir çevreye ve demokrasiye sahip çıkmak için sorumluluk üstlenmeli. Dağınık ve parçalanmış odalara hayır demek, mesleğimize ve meslek odalarımıza, demokrasiye sahip çıkmak için tüm üyelerimizi sandık başına çağırıyoruz.”

GENİŞ PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALINACAK

İDO Genel Kurulu 5 Eylül Cumartesi günü İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. İDO Seçimleri ise 6 Eylül Pazar günü saat 09.00-17.00 arasında Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde (Maçka) yapılacak. Pandemi sürecinde gerekli tüm önlemlerin alınacağı seçimde, oy verilecek salona girmeden önce otomatik biçimde ateş ölçümü yapılacak. Oy verecek kişiler salonlara sınırlı ve kontrollü biçimde alınacak. Salonlar ve kabinler düzernli olarak dezenfekte edilecek ve tüm mesafe kurallarına da uyulacak. Üyelere maske ve kalem dağıtılacak. Havalandırma sistemleri de seçim öncesinde kontrolden geçirilerek, maksimum önlem alınacak.



