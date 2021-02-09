Türkiye'nin en fazla ve en az nüfusa sahip illeri açıklandı
Türkiye'nin nüfusu, 31 Aralık 2020 itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi arttı. Toplam nüfus 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. 15 milyon 462 bin 452 kişiyle en fazla nüfusa sahip il İstanbul olurken, son sırada Bayburt yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları'nı açıkladı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi, kadın nüfus ise 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. 2019 yılı itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi olan Türkiye nüfusu, 459 bin 365 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.
15 milyon 462 bin 452 kişiyle en fazla nüfusa sahip il İstanbul olurken, son sırada Bayburt yer aldı.
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azaldı.
EN AZ NÜFUS BAYBURT'TA
İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi.
Bayburt ise 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis takip ediyor.
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