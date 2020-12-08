Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri araştırmasında zirvedeki isim belli oldu
Ipsos, 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın sonuçlarına göre, AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ilk sırada yer aldı.
Araştırma şirketi Ipsos, 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent yüzde 70.9'ilk oran ile ilk sırada yer alırken, Müge Anlı yüzde 61.4 ile ikinci, Şener Şen ise yüzde 52.9'luk oranla üçüncü sırada yer aldı.
Haluk Levent, Ipsos'un her yıl yaptığı güven endeksinde son 4 yıldır birinci sırada yer alıyor.
ARAŞTIRMA HAKKINDA
Celebrity Güven Endeksi, Ipsos tarafından 2020 ekim ayında gerçekleştirilen ve "Ünlülerin size herhangi bir ürün veya hizmet hakkında tavsiyede bulunduğunu düşününüz. Her bir ünlüye ne derece güveneceğimizi belirtir misiniz?" sorusuna yanıt arayan bir çalışma.
Çalışma kapsamında MediaCat tarafından belirlenmiş 80 ünlü kişinin fotoğrafları gösterilerek, her bir ünlü için 10 üzerinden değerlendirme yapılması istendi.
Araştırma kapsamında 7-14 Ekim 2020 tarihleri arasında, 'Bilgisayar Destekli Online Görüşme' tekniğiyle toplam 1000 kişi ile görüşüldü.
Örnekleminin 15-55 yaş arasında olduğu belirtilen araştırmanın hata payı yüzde 95 güven aralığında yüzde 3.1 olduğu ifade edildi.
EN GÜVENİLİR 10 ÜNLÜ
Ipsos'ın araştırmasına göre, 'Türkiye'nin en güvenilir 10 ünlüsü' şöyle:
Haluk Levent - 70.9
Müge Anlı - 61.4
Şener Şen - 52.9
Haluk Bilginer - 48.3
Beyazıt Öztürk- 48
Kenan İmirzalıoğlu- 45.2
Acun ılıcalı- 43.8
Ezgi Mola- 43.2
Aras Bulut İynemli- 41.4
Gökhan Özoğuz- 39.9
Kaynak: Haber Global
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