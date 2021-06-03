Türkiye'nin EURO 2020'deki rakibi İsviçre, farklı galip
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 A Grubu'ndaki rakiplerinden İsviçre, hazırlık maçında Liechtenstein'ı 7-0 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'ndaki rakiplerinden İsviçre, hazırlık maçında Liechtenstein'ı 7-0 mağlup etti.
İsviçre'nin St. Gallen şehrinde bulunan Kybunpark Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İsviçre, Gavranovic'in 19'uncu dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. 2'nci yarının başında Fassnacht'ın golüyle skor 2-0'a geldi. 57'nci dakikada Noah Frick'in kendi kalesine attığı golle İsviçre farkı 3'e çıkardı: 3-0. 70'inci dakikada Fassnacht, 75 ve 79'uncu dakikada Gavranovic, 85'inci dakikada Fernandes'in golleriyle farkı 7'ye çıkaran İsviçre, sahadan 7-0 galip ayrıldı.
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