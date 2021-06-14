Türkiye'nin gözü SOMA davasında

14 Haziran 2021 Pazartesi, 14:35

Manisa’nın Soma ilçesinde yedi yıl önce 301 madencinin şehit olduğu faciayla ilgi davada karar duruşması bugün yapılıyor. Akhisar’da görülen davaya ilgi, sağanak yağmura rağmen azalmadı. Duruşmaya, madenci ailelerinin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan ile çok sayıda demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Polis, duruşmaya katılacakları yine yoğun önlemler altında ve HES kodlarını sorgulayarak salonuna aldı. Duruşma salonuna dönüştürülen konferans salonunun etrafını barikatlarla çevrildi. Avukat Can Gürkan ise kolunun kırık olmasına rağmen hayati önem arz eden duruşmaya alçılı şekilde geldi.

“ADALET İSTİYORUZ”

Soma Davasının görüleceği duruşma öncesinde madenci yakınları ve sivil toplum örgütleri Akhisar sokaklarında yağmur altında ‘Adalet İstiyoruz' sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşe CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP İl Başkanı Semih Balaban, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, siyasi partilerin yöneticileri de katılarak destek verdi.

“TÜRKİYE’NİN GÖZÜ BU DAVADA”

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne pankartlar ve dövizlerle birlikte gelen madenci yakınları kısa bir basın açıklaması yaptı. Madenci yakınlarının avukatlarından Can Atalay yaptığı açıklamada, Türkiye'de işçi kesiminin gözünün Soma Davası'nda olduğunu belirterek, “Davamız kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin, diyedir. Bunlar bu ocakta daha önceden işçilerin öleceğini görmüşler ve alabilecekleri hiçbir önlemi almamışlar. Ermenek'i, Hendek'i ve Türkiye'nin dört bir yanı Soma'ya bakıyor” dedi.

DAVANIN SEYRİ

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te, 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından yürütülen adli süreçte mahkeme heyeti, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık için 15 yıldan 22,5 yıla kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları verdi. Şirketin patronu Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.

Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, ‘olası kastla insan öldürme’ suçundan ceza alan Can Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun üzerine dava, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 Nisan’da yeniden görülmeye başladı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile baş mühendisler Efkan Kurt, Adem Ormanoğlu ve Haluk Evinç olmak üzere 4 sanığın yargılamaları tekrar başladı.

‘REDDİ HAKİM’ TALEBİ REDDEDİLDİ

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Mayıs’ta yapılan duruşmada madenci yakınlarını avukatları mahkeme başkanının ve heyetinin tarafsız olmadığı gerekçesiyle ‘reddi hakim' talebinde bulunmuşlardı. Avukatların bir üst mahkeme olan Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıdıkları talepleri yine reddedildi. Karar duruşmaya iki gün kala UYAP sistemine yüklendi.

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ret kararın gerekçesinde, avukatların mahkeme başkanı ile heyetinin tarafsızlığını kaybettiğine dair somut delillerin olmadığı ve iddiaların soyut olduğu belirtildi.