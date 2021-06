Soma Davası'nda reddi hakim talebi yine reddedildi

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası davasında yeniden yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu’nun yargılanmasına yarın başlanacak. Geçen 24 Mayıs’ta görülen davanın ikinci duruşmasında avukatlar reddi hâkim talebinde bulunmuş, bu talep rededilmişti. Mağdurların avukatları tarafından yapılan “reddi hâkim” talebi duruşmanın görülmesine iki gün kala bir kez daha reddedildi.

Müşteki avukatları tarafından Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu ile üye hâkimler Gizem Adak Yelkuvan ve Abdurrahman Burak Karahan’ın tarafsızlıklarını yitirdikleri gerekçesiyle reddine ilişkin başvuru yapılmıştı. Mahkeme, talebin yerinde olmadığını savunarak, reddi hâkim talebini reddetti. Pehlivanoğlu, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atanmıştı.

‘TAHMİN EDİYORUZ’

Duruşma öncesi Cumhuriyet’e açıklama yapan Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, “Daha önce aynı kararı veren hâkimin şimdi yine karar vermesi bekleniyor. Mahkemeden vicdanları ve cüzdanları arasında karar vermesini istiyoruz. Çıkacak kararın nasıl olacağını tahmin ediyoruz. Biz başka hâkimin gelmesini ve karar vermesini bekliyorduk. Daha öncede dedim, bu dava tiyatro” diye konuştu.

‘TAHLİYE EDİLDİLER’

2018 yılında sonuçlanan yargılamada sanıklardan 37’si hakkında beraat kararları verilirken, 14 sanık “taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek”ten cezalandırıldı. Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a “basit taksir” suçundan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru’ya “bilinçli taksir”den 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik’e 18 yıl 9 ay, Yardımcısı İsmail Adalı’ya ise 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020’de Can Gürkan’a verilen hapis cezasını bozdu. Can Gürkan’la birlikte sanıklardan Haluk Evinç, Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt’un “301 kez olası kastla öldürme” ve “162 kez olası kastla yaralama” suçlarından mahkûm edilmesi gerektiğine hükmeden Yargıtay, kararı ile birlikte tutuklu tanıkların tümü tahliye edildi.