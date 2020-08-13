Türkiye’nin gündeminde ‘İstanbul Sözleşmesi’ var

13 Ağustos 2020 Perşembe, 12:28

Medya Takip Merkezi (MTM), yaptığı araştırma ile AKP’nin kaldırmaya yönelik açıklamalar yaptığı İstanbul Sözleşmesi’nin medya yansımalarını ele aldı.

Araştırmaya göre İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’nin gündem konusu haline gelerek 2020 yılının ilk gününden bu yana toplam 24 bin 300 haberde tartışıldı. Tartışmalar ve fikir beyanları geleneksel medyada kalmayarak sosyal medya platformları üzerinde de etkileşime yol açtı. Medya Takip Merkezi’nin dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP’ın yaptığı sosyal medya takibi sonucunda İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 1 Temmuz 2020’den günümüze 1 milyona yakın yurtdışından olmak üzere, 5 milyonu aşkın da sosyal medya paylaşımı yapıldığı tespit edildi.

İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’den sonra en çok ABD’nin gündeminde yer aldı. ABD, son bir ayda 2 bin 800 haberde sözleşmeden bahsetti. Türkiye’de olduğu gibi çeşitli ülkelerde de polemiklere neden olan İstanbul Sözleşmesi, Temmuz ayı boyunca İngiltere’de 599 haberde konuşulurken, Avustralya’da 158, Hindistan’da ise 146 haberde yer aldı.



