Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Engelli yurttaşın yardımına Mansur Yavaş koştu
568 lira engelli maaşıyla altı kişilik ailesini geçindirmeye çalışmasıyla Türkiye’nin gündemine oturan Yunus Kumru'nun yardımına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş koştu.
Türkiye, Ankara Sincan'da oturan Yunus Kumru'yu (58), bir sokak röportajındaki sözleriyle tanıdı.
Kumru, o röportajda sesi titreyerek, “Engelli maaşımın haricinde başka bir gelirim yok. O da 568 lira. 500 lirasını kiraya veriyorum. 4 tane çocuğum var. Kiradan sonra bana 68 lira kalıyor. Ekmek almaya param yok. 2011'de kaza geçirdim, ayağım sakat kaldı, elektriğimi Aile Bakanlığı karşılıyor. Su borcu için de komşular yardım ediyor, Allah razı olsun. İnanın çok zor. Dokunsalar ağlayacağım” dedi.
YARDIMA KOŞTULAR
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; bu sözler milyonların yüreğini dağladı. Hayırseverler seferber oldu. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş harekete geçti.
Nakdi yardım, kıyafet ve gıda yardımı yapılması talimatını verdi. Kumru Ailesi'nin boş olan dolabı, gelen yardımlarla öğleden sonra biraz doldu. Ailenin yüzü bir süreliğine güldü.
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