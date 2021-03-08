Türkiye'nin hastalık nedeniyle reddettiği hayvanlar İspanya'da öldürülecek

08 Mart 2021 Pazartesi, 09:07

Akdeniz’deki 2 aylık yolculuğunun ardından İspanya’ya geri dönen gemide konteynerlerde tutulan hayvanlardan 22’sinin gemi seyir halindeyken yaşamını yitirdiği, bunlardan 20’sinin öldürülerek denize atıldığı belirtildi.

İspanya Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri gemide 864 hayvanın sayıldığını açıkladı. Geri kalan hayvanların ise yaklaşık 37 saat sürmesi beklenen bir operasyonla gemiden boşaltılarak öldürmeye başlanacağı belirtildi. Tarım Bakanlığı'nca dün yapılan açıklamada, gemidekilerin, “hayvanları yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak izole edip kesim işlemine” başlamaması halinde bakanlığın bunu yapacağı belirtildi.

RAPOR ÇIKARILDI

İspanyol veteriner yetkilileri tarafından hazırlanan bir raporda, hayvanların uzun yolculuktan etkilendiği ve genel olarak kötü durumda oldukları sonucuna varıldığı ifade edildi. Bazılarının rahatsız olduğu, AB dışına taşınmaya veya AB'ye girilmesine izin verilmeye uygun olmadığı ve ötanazinin sağlıkları ve refahları için en iyisi olacağı sonucuna varıldı. Raporda, hayvanların mavi dil hastalığı olup olmadığının ifade edilmediği ancak başka rahatsızlıklara dikkat çekildiği belirtildi.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI TEPKİ GÖSTERDİ

Animal Welfare Organizasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu hayvanların trajedisi, bu tür ticaretin zayıf bir şekilde kontrol edildiğini ve hayvanların keyfi ve hataların kurbanı olduğunu göstermektedir” ifadelerine yer verildi. Bu kapsamda hayvan hakları koruma dernekleri, Avrupa Birliği’nden hayvanların taşınmasına ilişkin yönetmeliği düzenlemesi ve kontrol mekanizmalarını gözden geçirmesi çağrısında bulunuyor.