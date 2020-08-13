Türkiye'nin ihracatı yükte ağır pahada hafif

13 Ağustos 2020 Perşembe, 12:45

İhracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 geriledi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,4, yakıtlarda yüzde 42,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ihracat birim değer endeksi 2020 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 3,1 azaldı.

İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 32,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,9 artarken, yakıtlarda yüzde 35,9 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2020 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 23,8 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 9 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,2, yakıtlarda yüzde 37,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,3 azaldı.

İthalat birim değer endeksi 2020 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 11,2 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 22,1 ARTTI

İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 35,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,0 artarken, yakıtlarda yüzde 15,8 azaldı.

İthalat miktar endeksi 2020 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 6,6 azaldı.