Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanı adayı Gönül Saray yaşamı yitirdi

21. Dönem Amasya DSP milletvekili, Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanı adayı 3 çocuk annesi Gönül Saray (67) hayatını kaybetti.

DHA
19 Aralık 2020 Cumartesi, 07:46
Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanı adayı Gönül Saray yaşamı yitirdi
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Acı haberi CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın sosyal medya hesabından duyurdu ‘’21. Dönem Amasya Milletvekili Gönül Saray hanımefendi bir süredir gördüğü kanser tedavisi sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağolsun.’’

TBMM’DE TÖREN DÜZENLENECEK

Gönül Saray için pazartesi günü Ankara'da saat 11.00’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından Covid-19 tedbirleri dolayısıyla öğle namazı kılınmadan doğrudan Cebeci mezarlığına defnedilecek.


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