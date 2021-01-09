Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in adı Çankaya'da yaşayacak
Çankaya Belediye Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısında Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın muhtarı Gül Esin’in adının ilçede bir parkta yaşatılmasına karar verildi.
Cumhuriyet’in ilanından 10 yıl sonra ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkı ile birlikte 32 yaşında Aydın’ın Çine ilçesi Demircidere muhtarlığına yaklaşık 500 oy alarak seçilen ve tarihte Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın muhtarı olan Gül Esin’in adı artık Çankaya’da yaşayacak.
GÜL ESİN KİMDİR?
İki yıl süreyle muhtarlık yapan ve Atatürk tarafından ödüllendirilen Gül Esin seçimlerden sonra Halkevi Gazetesinde "Büyük İnkılabın ilk kadın muhtarı, vazifen kutlu ve mutlu olsun" manşetiyle haber oldu.
Çankaya Belediye Meclisinin aldığı karar ile ilçede yer alan uygun bir parka ismi verilecek olan Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın muhtarı Gül Esin, gerçekleştirdiği çalışmalarla dönemindeki kadınlara esin kaynağı oldu.
Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte kadınların sosyal ve siyasal hayatta daha aktif olmasında rol oynayan Gül Esin, çocukların okula yazdırılması, kadınların sosyal hayata hazırlanması, kız kaçırma olaylarının engellenmesi ve nikah işlerinin düzene sokulması gibi konularda mücadele verdi.
GÜL ESİN’E VEFA ÖRNEĞİ
Çankaya Belediye Meclisine oybirliği ile alınan karar için teşekkür eden Başkan Alper Taşdelen, “Biz Çankaya Belediyesi olarak kadınların eşit, özgür ve istihdama katılımlarının yoğun olduğu bir anlayışı ilçemizde uygulamak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda yönetim kadromuzda 5 belediye başkan yardımcımızdan 3’ü kadınlardan oluşuyor. Türkiye’nin en fazla mahallesine sahip olan ilçemizde 123 muhtarımızdan 47’si kadın. Bu da ilçemizde kadınların yönetim kadrosunda söz sahibi olduğunu gösteriyor. Gül Esin de Cumhuriyetimizin ilk seçilmiş kadın muhtarı. Adını Çankaya’da yaşatacak olmaktan onur duyacağız” diye konuştu.
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