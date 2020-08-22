Türkiye’nin Karadeniz’de 320 milyar metreküp rezerve sahip doğalgaz bulduğu açıklandı

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Geçen çarşamba gününden bu yana Türkiye’yi etkisi altına alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “müjde vereceğim” duyurusu, dün nihayet; “doğalgaz bulduk”la realize olurken, mali piyasalarda da ilginç sonuçlar verdi:

- Yanlış mali politikalar ve salgının etkisiyle serbest piyasada kısa süre içinde 7.40 lira seviyesine kadar çıkan ve çok dalgalı bir süreç izlenen dolar/TL, özellikle son bir haftadır Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımlarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

KÂR REALİZASYONU

- Bu devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen çarşamba yaptığı “müjde” duyurusu sonrası başlayan spekülasyonlar da bu süreci olumlu etkiledi ve dolarda düşüş hızlandı. 4 Dolar/TL dün gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğalgaz rezervi açıklaması öncesi 7.2077 liraya kadar gerilerken, açıklama sonrası hızla yükseldi ve akşam saatlerinde 7.3480 liraya kadar çıktı. Günü de 7.34 lira seviyesinde kapadı.

- Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul (BİST) ise gün boyu yatay seyrettikten sonra doğalgaz rezerviyle ilgili açıklamanın yapılması sonrası düşüşe geçti. Gün içinde 1141 puana kadar çıkan BİST 100 Endeksi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası 1107 puana kadar düştü. Günü de yüzde 1.5 düşüşle tamamladı. Kulis haberleri nedeniyle iki gündür artış yönünde hareket eden enerji hisselerinde de açıklama sonrası satış görüldü.

- Mali piyasa uzmanları, açıklamayla beklentilerin gerçekleşmesi sonrası özellikle Borsa İstanbul’da yaşanan kâr realizasyonuna dikkat çekti. Rezervle ilgili kulislere yansıyan 800 milyar metreküplük tahminin çok altında bir açıklama olması da tepkileri etkiledi. Ayrıca doların yurtdışı piyasalarda güçlenmesi de TL’deki erimeye katkı verdi.

UYP AÇIĞI AZALDI

Öte yandan Merkez Bankası dün, haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2019 sonuna kıyasla yüzde 10.3 azalışla 227.3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4.7 azalışla 568.9 milyar dolar oldu. Böylece Türkiye’nin net yatırım pozisyonu 341.5 milyar dolar açık verdi. Banka, ayrıca dün yeni bir sıkılaştırma adımıyla döviz karşılığı lira swap piyasasındaki işlemlerde faizi yüzde 8.25’ten yüzde 9.75’e yükseltti.