Türkiye'nin nüfusu açıklandı

04 Şubat 2021 Perşembe, 10:08

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, yıllık bazda 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50.1'ini erkekler, yüzde 49.9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişiye geriledi. Bu nüfusun yüzde 49.7'sini erkekler, yüzde 50.3'ünü kadınlar oluşturdu.