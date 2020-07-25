Türkiye’nin online ilk teknoloji perakendecilerinden İstanbul Bilişim, konkordato ilan etti

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Türkiye’nin online satış yapan ilk teknoloji perakendecilerinden İstanbul Bilişim, yaşadığı krizi atlatamayarak konkordato ilan etti.

Koronavirüs salgınının da etkisi ile ürün tedarikinde sorun yaşadığını ve bu nedenle satın alınan ürünleri gönderemediğini söyleyen İstanbul Bilişim’in mağdur ettiği tüketici sayısı 30 binin üzerinde. İstanbul Bilişim, 2002 yılında kurulan bir e-ticaret şirketi. Şirketin kurucusu Özgür Güleç. FETÖ’nün önemli isimlerinden.

2010 yılında iddialara göre Güleç, bandrol yolsuzluğu ile TRT’yi 800 milyon Avro’ya yakın dolandırmış. Şirket daha sonra kayyım tarafından yönetiliyor. Bu kez, daha önce yanında çalışan Ediz Akın, şirketin yeni sahibi olarak ortaya çıkıyor. Şirketin son sahibi Perrekim Yapı Kimyasalları şirketinin sahibi Diyarbakırlı işadamı Nurettin Yavuz. Yavuz’un, Ediz Akın’dan şirketi aldığı tarih kasım ayı. Şirketin sorunları da kasım ayında e-ticaret satışlarında “Kara Cuma” olarak tanımlanan indirim furyası döneminde ortaya çıkıyor.

Şirketin yöneticisi Önder Yeşiloba’nın anlatımı ile bu süreçte Almanya’dan parası ödenen ürünler gelmiyor ve tedarik zincirinde bozulma başlıyor. Bunu aşmaya çalışırken bu kez Çin’den patlayan koronavirüs salgını gündeme geliyor. Tedarik zincirinde sıkıntı yaşamaya başlasa da şirket tüketiciye ürün satmaya devam ediyor.

Ancak ürünler teslim edilemiyor, para iadesinde de sıkıntılar baş gösteriyor. Şirket hakkında şikâyet furyası yaşanırken konu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bile yansıyor. Tüketicinin şikâyetten öte dava açmaya başlaması ve icra davalarının da sıraya girmesi ise İstanbul Bilişim’in konkordato talep etmesi ile sonuçlanıyor. Asliye ticaret mahkemesine yapılan başvurusu kabul edilen şirketin mağdurlarının sayısı ise 30 binin üzerinde.

MÜŞTERİ GEREKSİZ PANİĞE SEVK EDİLDİ

Şirketin açıklaması şöyle: “Yaşanan kur dalgalanmaları ve ardından Covid-19 salgını ile dünya genelinde üretim, tedarik ve lojistik sıkıntısı yaşanmıştır. Oluşan aksaklıkları fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler yüzünden şirketimiz çok zorlu bir sürece gelmiştir. Müşterilerimiz gereksiz bir paniğe sevk edilmiştir. Bankalar nezdinde hareket kabiliyetimizi yitirmemize neden olunmuştur. Bunun için yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır.”