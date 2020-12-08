Türkiye’nin Paris Büyükelçiliğine Macron'un sınıf arkadaşı Refik Ali Onaner atandı

Cenevre İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinden mezun olan Onaner Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la sınıf Arkadaşı olarak École National d’Administration (ENA) ‘da yüksek lisans yaptı. 1995 yılından beri Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan Onan, Paris’ten önce Tunus Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Süleyman Tosunoğlu
08 Aralık 2020 Salı, 23:29
Türkiye’nin Paris Büyükelçiliğine Macron'un sınıf arkadaşı Refik Ali Onaner atandı
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Son aylarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında devam eden karşılıklı çeşitli suçlamalar dan sonra Türkiye Fransa ilişkileri oldukça gerildi.

Paris’e atanan Onaner, sınıf Arkadaşı Macron’u Fransa Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için Macron’u ikna edebileceği konuşuluyor.


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