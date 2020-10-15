Türkiye'nin S-400 denemeleri NATO ile gerginliği artırabilir
Reuters haber ajansı, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri ile gerçekleştireceği canlı ateş denemelerinin NATO ile gerginliği artırabileceğini savundu.
Reuters'ta yer alan değerlendirmeye göre, Türkiye'nin 16-17 Ekim tarihleri için planlanan S-400 tatbikatı başta ABD olmak üzere NATO'daki müttefiklerle gerilimi artırabilir.
TATBİKAT TARİHİ BELLİ OLDU
Türkiye, kısa bir süre önce yayınladığı hava sahası bildirimi (NOTAM) ile S-400 radar testi ve canlı-ateş eğitim tatbikatı gerekçesiyle, Sinop yakınlarındaki bölgede, 16 Ekim'de 6 saat süreyle 200.000 fit (61.000 metre) altında yapılacak tüm uçuşları yasakladı. Bu hafta başında aynı gerekçeyle yayınlanan bir NAVTEX ile de canlı-atış tatbikatının 16-17 Ekim'de yapılacağı bildirildi.
Washington yönetimi, geçen yıl S-400 krizine, Türkiye'yi F-35 jet programından çıkararak tepki göstermiş ve yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Reuters'a göre, geçen hafta, S-400'lerin Ankara yakınlarından, canlı-ateş tatbikatı için Sinop'a çekilmesi Türkiye-NATO gerilimini yeni bir safhaya taşıyabilir.
SENATÖRLERDEN TRUMP'A 'YAPTIRIM' ÇAĞRISI
Türkiye, 2017 yılında Rusya ile S-400 anlaşmasını imzaladı. 2,5 milyar dolar değerindeki ilk parti (dört füze bataryası) geçen yıl Türkiye'ye ulaştı. Daha önce radar testleri yapılan füzelerin atış testleri bir ilk olacak.
Geçen hafta - S-400'lerin nakil videolarının ortaya çıkması sonrası iki ABD senatörü Trump yönetimine, Türkiye'ye yaptırım uygulama çağrısında bulundu.
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