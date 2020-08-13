Türkiye'nin şalgam suyu devi Lüksemburglulara satılıyor
Geçmişi 1960’lı yıllara dayanan Türkiye'nin şalgam suyu üreticilerinden Doğanay Gıda, Lüksemburg merkezli Purple Beverages'a satılıyor.
Şalgam suyu üretiminde Türkiye’nin bilinen en önemli firmalarından biri Doğanay Gıda. Temeli 1960’lı yıllara dayanan şirket, ilk üretimine Adana’daki Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu tesiste 1997’de başladı.
Remzi ve Rafet Doğanay kardeşler tarafından yönetilen şirket, şu anda limondan çileğe, ananastan elma suyuna kadar hatta sirke, nar ekşisi gibi sıvı üretimleri yapıyor. Türkiye’deki şalgam suyu pazarının yüzde 90’ından fazlasını üreterek 30 ülkeye ihraç eden şirket, toplamda 80 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesislerde bu üretimleri gerçekleştiriyor.
FON LÜKSEMBURG MERKEZLİ
Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye'nin en önemli şalgam suyu üreticilerinden Doğanay, şimdi el değiştiriyor. Doğanay Gıda'yı Lüksemburg merkezli Purple Beverages satın alıyor. Anlaşma sağlanırsa, Doğanay'ın tamamı Lüksemburg merkezli şirkete devredilecek.
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