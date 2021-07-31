Türkiye’nin talebi üzerine... Rusya yangınlarla mücadele için birleşik uçak grubu yollayacak

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:24

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’nin talebi üzerine yangınlarla mücadele etmek üzere kendi uçaklarından ve Rusya Savunma Bakanlığı’na ait araçlardan oluşan birleşik uçak grubunun yollanacağını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti makamları, çok sayıda Rusya vatandaşının tatil yapmakta olduğu yerleşim yerlerinin ve turistik bölgelerin yakınında meydana gelen şiddetli orman yangınlarının söndürülmesi konusunda Rusya’dan yardım talebinde bulundu. Talebin karşılanmasına karar verildi. Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait, 11 adet araçtan oluşan birleşik hava araçları grubu, Türkiye'ye gönderilecek” ifadelerine yer verildi.

-Sputnik Türkçe