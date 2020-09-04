Türkiye'ye gelen AİHM Başkanı'na tutuklu gazeteciler hatırlatması

04 Eylül 2020 Cuma, 09:03

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano, AKP'nin 'davetlisi' olarak Türkiye'ye gelirken, "Türkiye anayasası hukukun üstünlüğü konusunu anayasanın temel ayakları olarak ortaya koyuyor" dedi ve ihlallere ilişkin herhangi bir eleştiri sunmadı.

CHP Hukuk Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Spano'nun sınırlı ziyareti ile ilgili şu eleştirilerde bulundu: "Spano'nun Türkiye ziyareti oldukça önemli ama içeriği ve ziyaret programı oldukça sınırlı. Meclis'in en büyük ikinci partisi CHP ile ve diğer siyasi partilerle görüşmemesi, Türkiye ziyaretini tartışmalı hale getiriyor.Türkiye'de yüz civarında gazeteci tutuklu, insan hakları ve adil yargılanma hakkı sürekli ihlal ediliyor. Bu kadar insan hakkı ihlali varken bu konuda hiçbir görüşme yapmaması oldukça ilginçtir. Kendisinden beklenen hak ihlalini uğrayanlarla da görüşmesidir"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise Spano'ya seslenerek, "AİHM, Avrupa Konseyi’nin kurucu ilkeleri olan demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün koruyucusu olması amacıyla kurulmuştur. Türkiye’de bulunduğunuz dönemde muhatap olacağınız kamu yetkilileriyle yapacağınız görüşmelerde ya AİHM’in başkanı olarak bu değerlerin koruyucusu olduğunuzun mesajını verecek ya da bunları sistemli bir şekilde hiçe sayan bir taraf devletin yaptıklarını görmezden gelerek onaylamış olacaksınız" dedi.