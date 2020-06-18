Türkiye’ye giren uluslararası yatırımlar yüzde 35 azaldı

18 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) hazırladığı 2020 yılı “Dünya Yatırım Raporu” dün yayımlandı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) düzenlediği online etkinlikte uluslararası doğrudan yatırımlarla (UDY) ilgili bilgi veren YASED Başkanı Ayşem Sargın, “2019’a baktığımızda, Türkiye’nin bir önceki seneye göre UDY girişlerinde yüzde 35’lik bir düşüş olduğunu görüyoruz.

Geçen yıl 8.4 milyar dolar olan UDY girişi, küresel UDY’nin yalnızca yüzde 0.5’ine denk gelmektedir” dedi. Geçen yıl Türkiye’den UDY çıkışı ise 2.8 milyar dolar.

Ayrıca 2019 sonu itibarıyla Türkiye’nin UDY giriş stoku 164.9 milyar dolar, çıkış stoku 47.7 milyar dolar. 2010 sonunda bu rakamlar sırasıyla 188.4 milyar dolar ve 22.5 milyar dolardı.

İKİ YIL UMUT YOK

UNCTAD Yatırım Araştırmaları Bölümü Başkanı Richard Bolwijn de şu vurguyu yaptı: “Covid-19, bu yıl UDY’de yüzde 40’a varan düşüşe yol açacak. 2022’ye kadar UDY’de iyileşme öngörmüyoruz.” Bu yıl küresel UDY 2005’ten bu yana ilk kez 1 trilyon doların altına inecek. Yatırımların 2021’de de yüzde 5-10 düşmesi bekleniyor.