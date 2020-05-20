Türkiye'ye koronavirüsün nereden geldiği ve ilk hangi ilden yayıldığı ortaya çıktı

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 23:49

Türkiye’de ilk olarak 11 Mart’ta tespit edilen koronavirüsün genetik özellikleri ile ilgili Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’ndeki araştırmacılarının yaynladığı makaleye göre Türkiye'deki koronavirüs salgınının kaynağı Amerika.



Gazete Duvar'ın haberine taşıdığı raporda, Türkiye’de ilk 30 koronavirüs vakasını inceleyen araştırmacılar, bu virüslerin genomlarının flogenetik analizini yaptılar.

Koronavirüs genomları ile ilgili hazırlanan mevcut filogenetik (soy) ağacında, S ve L isimli iki ana dal bulunuyor. Makaleye göre, Türkiye'deki incelenen 30 izolatın 29'u L-tipi grupta yer alıyor. Ancak Türkiye'de saptanan genomlardan biri (EPI-ISL-428718), virüsün erken alt tipleri ile birlikte kümelenmiş.

BİLİNENDEN ÖNCE GELMİŞ

Filogenetik ağaçta, bu genom S ve L dalları arasında bulunmakta. Bu örnek Türkiye'de saptandığında L tipi gruptaki virüs, Avrupa'da, özellikle İtalya'da yayılmaya başlamıştı. Bu örnek, ilk vakanın raporlanmasından 1 hafta sonra saptansa da, bu genom dizisinin varlığı, koronavirüsün Türkiye’ye bilinenden daha erken girdiğini gösteriyor.

İLK GİRİŞ ABD’DEN

Türkiye'de toplanan genomların zamanla çözümlenmiş filogenetik dağılımları, en az üç giriş kaynağı olduğunu gösteriyor. Türkiye’ye araştırmada ilk girişin ABD kaynaklı olduğu görülüyor.

TÜRKİYE'YE YAYILIM ANKARA'DAN

Ayrıca modele dayanarak, Suudi Arabistan ile Türkiye'deki iki şehir arasında da karşılıklı bir ilişki olduğu görüldü. Avrupa merkezli girişlerin İstanbul'da izole edilen genomlar olduğu görülürken, virüsün Türkiye’ye yayılmasının Ankara üzerinden gerçekleştiği tahmin ediliyor. 5 farklı şehirdeki izolatlar, Ankara’daki virüs ile benzerlik gösteriyor.

BAŞLANGICINDA AVUSTRALYA VE AVRUPA DA VAR

Gözlemlenen ikinci uluslararası hareket Avustralya'dan geldi. Virüsün üçüncü girişi ise Avrupa'dan, büyük ihtimalle İngiltere'den.



