Türkiye'ye sığınan İranlı gazeteci sınır dışı tehlikesiyle karşı karşıya

12 Şubat 2021 Cuma, 15:00

İranlı muhalif gazeteci Mohammad Mosaed, 2017 yılının Kasım ayında İran'daki protestoları haber yaparken tutuklandı. Gözaltı süresince kötü muameleye maruz kaldığını belirten Mosaed, Deutsche Welle'ye demecinde, "Gözaltı günlerce sürebiliyor. Tamamen tecrit altında oluyorsunuz. Günlerce güneşi göremediğiniz ve temiz hava alamadığınız uzun süreçler yaşıyorsunuz. Gardiyanlar fiziksel şiddet uyguluyor ve bazen bunu sadece hoşlarına gittikleri için yaptıklarını düşünüyorsunuz" dedi.

DÖRT YIL DOKUZ AY HAPİS

"İran'da kalabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım" diyen Mosaed, Türkiye'ye kaçma kararını çok zor aldığını belirtiyor. Mahkemede kendini elinden geldiğince savunduğunu belirten Mosaed, "Mahkemenin kararından sonra temyize gittim, ama işe yaramadı. Bir noktada durumun ciddiyetini anladım: Hapis cezamdan sonra bile yıllarca gazeteci olarak çalışamazdım. Bu profesyonel kariyerimin sonu olurdu" diyor.

Mosaed, 2020 yılının Ağustos ayında "Ulusal güvenliği ihlal" ve "Rejime karşı propaganda yürütmek" suçlamalarıyla dört yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca gazetecilik yapması da iki yıl yasaklandı. Mosaed, "İran'daki gazeteciler sık sık bu tür cezalarla karşı karşıya kalıyor" diyor.

SINIR DIŞI TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Uluslararası Gazetecileri Koruma Cemiyeti tarafından Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü verilen Mosaed, ayrıca Deutsche Welle'nin İfade Özgürlüğü Ödülü'ne de layık görüldü. Aldığı uluslararası ödüller sebebiyle İranlı yetkililer Mosaed'in yurt dışına çıkmasını yasakladı. Yasal yollardan çıkışı imkânsız hale gelen Mosaed, yanına küçük bir çanta ve biraz da para alarak ülkesini yürüyerek terk etti. Uzun ve çetin geçen yolculuk sonrası çok yorulan Mosaed, Türkiye'deki sınır görevlilerinden kendisini en yakın hastaneye götürmelerini istedi.

Türk yetkililer, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği için Mosaed'i sınır dışı etmek istedi. Mosaed, Farsça ve İngilizce bilmeyen sınır görevlilerine derdini anlatamadı. En sonunda durumunu yetkililere açıklayabilecek bir arkadaşını aradı ve basın örgütleri sayesinde uluslararası koruma için Türk makamlarına başvurabildi. Ancak hâlâ sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

İRAN İSTİHBARATININ FAALİYETLERİNDEN TEDİRGİN

Mosaed'in Türkiye'de nerede kaldığı bilinmiyor, çünkü güvenlik sebebiyle bu bilgiyi saklamayı tercih ediyor. Avukatı, Mosaed'e evden ayrılmamasını ve başvuru süreci tamamlanana kadar kamuoyuna görünmekten kaçınmasını tavsiye ediyor.

İnsan hakları örgütleri Türkiye'ye kaçan İranlı gazetecilerin İran istihbarat ajanları tarafından kaçırılıp geri ülkelerine götürüldüğü birkaç vakayı hatırlatıyor. Bu durumun kendisini korkuttuğunu belirten Mosaed, artık güvenliğinden endişe etmeyeceği üçüncü bir ülkenin arayışı içerisinde.