Türkkan, milletvekili transferine karşı çıkan AKP ve MHP'ye 2001'i hatırlattı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 21:33

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alabilmesi adına destek verilebileceğini dile getirmesinin ardından Cumhur İttifakı'nın iki ortağı AKP ve MHP'den önlem sinyalleri gelmişti.



İktidar ortağı MHP'nin gündeme getirdiği milletvekili transferinin yasaklanmasına ilişkin gündemdeki tartışmalar sürerken, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, AKP'nin 2001'de Meclis'e girebilmek için 51 milletvekilini transfer ettiğini hatırlattı.

Twitter adresinden, "Bir kenara not edelim" diyerek bir paylaşım yapan İYİ Partili Türkkan, "Ak Parti, 2001’de kurulduğunda 51 milletvekili transfer edip meclise girdi. Bunu kimse unutmadı. Bir kenara not edin, dursun. Hep diyorum; milletvekili transfer piyasasının en büyük simsarı Ak Partidir" ifadelerini kullandı.