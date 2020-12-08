Türkkan’dan KDV tepkisi: “Bebek bezi yüzde 18, ekmek yüzde 8, Demirören'e satılan Milli Piyango yüzde 0”
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ekmekten yüzde 8, bebek bezinden yüzde 18, AKp iktidarı tarafından Demirören grubuna satılan Milli Piyango'dan yüzde 0 vergi alındığını ifade ederek tepkilerde bulundu.
İYİ Parti'li Türkkan, birçok ihtiyaç ürününe yüksek KDV oranları uygulanırken, Milli Piyango'ya vergi uygulanmamasına dikkat çekti.
AKP iktidarı tarafından Demirören'e satılan Milli Piyango'daki KDV oranının yüzde 0 olmasına dikkat çeken Türkkan, "Milli Piyango devlette iken yüzde 18 KDV’ye tabiydi. Ak Parti Milli Piyango’yu Demirören’e verirken bir 'iyilik' daha yapıp, KDV’yi sıfırladı. Şu anda bütün piyango oyunlarında KDV sıfır. Ekmeğin 8, bebek bezinin 18, piyangonun 0" dedi.
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