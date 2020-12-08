Türkkan’dan KDV tepkisi: “Bebek bezi yüzde 18, ekmek yüzde 8, Demirören'e satılan Milli Piyango yüzde 0”

08 Aralık 2020 Salı, 11:53

İYİ Parti'li Türkkan, birçok ihtiyaç ürününe yüksek KDV oranları uygulanırken, Milli Piyango'ya vergi uygulanmamasına dikkat çekti.

AKP iktidarı tarafından Demirören'e satılan Milli Piyango'daki KDV oranının yüzde 0 olmasına dikkat çeken Türkkan, "Milli Piyango devlette iken yüzde 18 KDV’ye tabiydi. Ak Parti Milli Piyango’yu Demirören’e verirken bir 'iyilik' daha yapıp, KDV’yi sıfırladı. Şu anda bütün piyango oyunlarında KDV sıfır. Ekmeğin 8, bebek bezinin 18, piyangonun 0" dedi.