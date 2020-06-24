Türkmenistan hükümetinden ABD elçiliğine sert mesaj

24 Haziran 2020 Çarşamba, 17:25

Washington'ın Türkmenistan temsilciliği, internet sitelerinde bir bildiri yayınlayarak, ülkede vaka olmadığını savunan Aşkabat'ın koronavirüs salgınına dair gerçekleri gizlediğini ima etti.

Euronews’in Reuters'dan aktardığı habere göre uyarı mesajında, "Resmi olarak bir vaka kaydı olmasa da, temsilciliğimiz bazı vatandaşların Covid-19 ile uyumlu semptomlar gösterdiği, bu kişilerin test yapıldıktan sonra hastanelerde 14 gün karantinaya alındığı yönünde bilgi edinmiştir" denildi.

'DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTIK'

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu bildirinin, salgınla mücadele için alınan önlemleri çarpıttığını savundu. Bakanlık, "Bu tür yalan haberlerin objektif ve hakikatten uzak oluşuna dikkat çeken bakanlık, Amerikan elçiliğini gerçek verilerle desteklenmemiş söylentileri yaymama konusunda daha önce de uyarmış" açıklamasını yaptı.

Aşkabat, dünyada 9 milyondan fazla kişiye bulaşan ve neredeyse yarım milyon can alan koronavirüsün ülkede olmadığında ısrarcı.