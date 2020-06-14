Turuncu listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi

14 Haziran 2020 Pazar, 14:20

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin Bölgesi’nde 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Ayrıca Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır’da etkisiz hale getirilen teröristin, 1 Milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Listede yer alan sözde Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu Seyit Batman kod adlı Ekrem İptaş olduğu tespit edildi.

Böylelikle son iki günde Siirt Faraşin Bölgesi'nde ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 7 oldu." denildi.