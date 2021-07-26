TURYİD'ten 4. dalgaya karşı öneriler

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:27

Küresel çapta trajik sorunlar yaratan COVID-19 pandemisi delta varyantı ile 4.dalga etkisini göstermeye hazırlanıyor. Bayram ertesi gözlemlenen vaka sayısındaki artış zor geçebilecek bir sonbahar dönemine işaret ediyor.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ise pandemi döneminde yaşadıkları süreç sonrası vakaların artmasının ardından bir açıklama yaptı.

Yaptıkları yazılı açıklamada ekonomiyi durma noktasına getiren çok sert karantina önlemlerini yaşadığını belirten TURYİD, "18 aylık pandemi / salgın sürecinde genelgeler ile çalışma hakkımızın durduğu uzun kapalı kalma süreçleri geçirdik. Kısıtlı saatler ile kısıtlı kapasiteler ile faaliyet göstermeye çalıştık, halen ruhsat saatlerime göre faaliyetlerimizi tam olarak sürdüremiyoruz. Bedellerini ekonomik ve sosyal olarak ödüyoruz, uzun bir süre de ödemeye devam edeceğiz. Bugün salgının bir daha geri gelmemek üzere ortadan kalktığını düşünmek için erken. Fakat bugün 18 aydır süren mücadelede gelinen nokta da insanlık için bir umut var. Çünkü aşı var " dedi.

"TERCİH DEĞİL TOPLUMSAL SORUMLULUK"

Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur diyen TURYİD, "inanıyoruz ki bireysel özgürlükler ancak toplumsal kazanımlarla korunabilir. Şu anda mümkün olan tek seçenek hayatı korumak için virüsle güvenli bir şekilde bir arada yaşamak, toplumun farkındalığını ve kurallara uyumu artırmaktır. Toplumsal bağışıklığı yakalamak da artık bir yöntem olarak gözükmektedir, zira iki doz aşısını tamamlamış bireylerin virüsle temaslarında varyantı ne olursa olsun ağır bir vaka durumunun gerçekleşmediğini tüm dünyada gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

TURYİD yeni dönem önerilerini şu şekilde sıraladı;

"01 Eylül 2021 tarihinden itibaren Lokanta, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonları, her türlü müsabaka sahaları, sinema, tiyatro, konser ve düğün ve özel davetlere katılacak misafir/ müşterilerin 2 doz aşıyı yaptırmış olması zorunluluğu,

01 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 doz aşısını yaptırmaktan imtina etmiş sektör çalışanlarımızın kanun değişikliği ile, işverenin inisiyatifinde ileri bir tarihe kadar tek taraflı bir karar ile zorunlu ücretsiz izine çıkartılabilmesi durumu.

Önerdiğimiz bu iki maddenin 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girebilmesi için 01 Ağustos 2021 tarihinde bu kararın açıklanması ile 4 haftalık süre içinde hiç aşılanmamış bireylerin dahi iki doz aşısını tamamlaması sağlanmış olacaktır.

Dünyada aşıya ulaşamadığı için büyük zorluklar çeken toplumlar mevcutken ülkemizdeki aşı tedarikinin sorunsuz seviyelere geldiği bir ortamda aşıdan imtina eden vatandaşlarımıza “bu sefer siz evlerinizde kalın biz emeğimize, ekmeğimize ve sosyal hayatımıza sahip çıkalım demek istiyoruz.

Çalışma Hakkımızın korunduğu, kepenkleri kapama ve işsizlik sorunlarının azaldığı, Covid 19 ile yaşamayı öğrenmiş ve bunların gerçekleşebilmesi için toplum sağlığına saygı duyan bireylerin aşılanarak hayata karıştığı yeni bir dönem için her türlü desteği vermeye ve buna öncülük etmeye hazırız.

Topluma, çocuklarımıza, zamana ve özgürlüğümüze saygısı olan 2 doz aşısı yaptırmış herkese kapılarımız açık.

Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur..."