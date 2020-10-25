TÜSİAD Başkanı Kaslowski, ‘Kur, faiz ve enflasyondaki belirsizlik ekonomiyi olumsuz etkiliyor’ dedi

25 Ekim 2020 Pazar, 05:30

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, dünyanın ve Türkiye ekonomisinin geçmekte olduğu zorlu dönemden en az hasarla çıkabilmek için sağlam bir yatırım ortamının yaratılması gerektiğini, bunun da en önemli unsurunun ekonomik istikrar olduğunu belirterek kur, faiz ve enflasyondaki belirsizliklerin ekonomiyi olumsuz etkilediği uyarısında bulundu.

TÜSİAD tarafından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla “Küresel Tedarik Zincirlerinin Yeniden Yapılanması” başlıklı webinar’ın ikincisi düzenlendi. Toplantının açılışını yapan yönetim kurulu başkanı Kaslowski, Dünya Ticaret Örgütü’ne göre 2020 yılında mal ticareti hacminde yüzde 9.2 düşüş yaşanacağını, doğrudan yabancı yatırım akışının ise yüzde 30 gerileyeceğini belirtti.

“İçinde bulunduğumuz zorlu dönemde hem en az hasarı almaya çalışmalı hem de hızla toparlanmak için sağlam bir yatırım ortamını eşzamanlı yaratmalı, cazibe merkezi olmak için gerekli ekonomik ve yapısal temelleri de sağlamalıyız” diyen Kaslowski şunları söyledi:

“Bu temellerin başında hiç kuşkusuz ekonomik istikrar geliyor. Kur, faiz, enflasyon döngüsünde yaşanan belirsizlikler ekonomik istikrarı ve reel sektörü çok ciddi ölçüde olumsuz etkiliyor. Bu belirsizlikleri aşmanın en iyi yolu, para politikasının açık ve net olmasıdır. Ekonomide dengelenmeyi sağlamak için bir normalleşme süreci başlatılmış ve son iki ayda bu yönde adımlar atılmıştı. Bu politikaların devamı ülkemize ait risk algısını iyileştirmek için son derece önemli. Ayrıca özel şirketlerin ortaklık yapılarına kriterleri belli olmayan şekilde müdahale edilebileceği endişeleri yatırım ortamına zarar verecektir. Hukuk devleti olmak, güvenilir bir yatırım merkezi olmanın başlıca şartıdır.”

AB DEĞERLERİ VURGUSU

Simone Kaslowski, salgın sonrası dünyada sadece fiyatlarla deği,l ülkelerin hukuk sistemleri ve değerler üzerinden yatırım ve işbirliği tercihlerinin yapılacağı bir dönem başladığını belirterek “AB de gelecek dönemde ticari ilişkilerini çeşitlendirip benzer düşünen ülkelerle ittifaklar oluşturmayı planlıyor. Biz de değerlere dayanan işbirlikleri kurmak zorundayız” dedi.