TÜSİAD'dan Boğaziçi açıklaması: Gençlerin sesine kulak verin

02 Şubat 2021 Salı, 18:38

TÜSİAD, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlara ilişkin yayınladığı basın açıklamasında "Gençler zekâları, eğitimleri ve umutlarıyla ülkemizin geleceğidir. Boğaziçi Üniversitesi ve tüm üniversitelerde gençlerin sesine kulak vermeye, bilime, fikir özgürlüğüne ve uzlaşıya dayanan değerleri yaşatmaya odaklanmalıyız" çağrısında bulundu.

Derneğin internet sitesinde paylaşılan "Gençler zekâları, eğitimleri ve umutlarıyla ülkemizin geleceğidir” başlıklı açıklamada “Boğaziçi Üniversitesi ve tüm üniversitelerde gençlerin sesine kulak vermeye, bilime, fikir özgürlüğüne ve uzlaşıya dayanan değerleri yaşatmaya odaklanmalıyız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Ekonomi, hukuk ve demokrasi reformlarının yeniden gündeme geldiği bu dönemin, barışçıl, kimseyi ayrıştırmayan, kapsayıcı yaklaşım ve çözümlerin öne çıkarılması için bir fırsat olarak değerlendirilmesini diliyoruz.

Ülkemiz güçlü ve özerk kurumlar, eğitim, bilim ve teknolojiyle gelişecektir. Genç nesillerin kendi ülkesinde değer yaratabileceği ve fikir zenginliği oluşturabileceği bir iklimi hep birlikte sağlayabilmeliyiz. ”