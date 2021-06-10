TÜSİAD'dan İYİ Parti'ye ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü

ANKA
10 Haziran 2021 Perşembe, 12:16
TÜSİAD'dan İYİ Parti'ye ziyaret
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowskı, Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin ve yönetim kurulu üyelerini partisinin genel merkezinde kabul etti. 

Görüşmeye; İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak da katıldı.


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