TÜSİAD'dan İYİ Parti'ye ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowskı, Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin ve yönetim kurulu üyelerini partisinin genel merkezinde kabul etti.
Görüşmeye; İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak da katıldı.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker kararını sosyal medyada duyurdu
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- 'Demirören'in tüm mallarına el koyun'
- '8 yıl ders verdim' diyen Melih Bulu yalanlandı
- Toklu hakkında çarpıcı iddia: Patronun doğum gününde
- Fatih Altaylı'dan olay 'Veyis Ateş' açıklaması!
- İfadesini değiştirmeyen ortağa 5 kurşun
- Soylu ile Kurtulmuş arasında 'Sedat Peker' iddiası
- AKP'de Süleyman Soylu çatlağı: Vekiller tavır koydular!
- Özgür Özel'den çarpıcı Süleyman Soylu konuşması