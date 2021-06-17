TÜSİAD'tan çiftçilik uyarısı: Kumar oynamaya dönüştü

17 Haziran 2021 Perşembe, 13:01

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, iklim değişikliği ve yüksek girdi maliyetleri baskısı altında yapılan tarımsal üretime dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çevrim içi olarak yayımlanan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi’nde konuşan Özilhan, "Büyüme anlayışımızı değiştiremezsek iklim değişikliğinin ne gibi etkilerinin olabileceğinin örneklerini çoktandır tarımda görmeye başladık. İklim değişikliği sıcaklık dalgaları, kuraklıklar, orman yangınları, seller, kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığını ve yoğunluğunu artırıyor. Geçen yıl aşırı hava olaylarında Türkiye'de tüm zamanların rekorlarını kırdık. Bu koşullarda çiftçilik yapmak adeta kumar oynamaya dönüştü" dedi.

Bloomberght'deki habere göre; Tuncay Özilhan, "Mazot, gübre, tohum ve ilaç fiyatları hızla yükselirken, kredi kullanarak binbir umutla ekilen ürünleri kuraklık vurduğundan çiftçi geleceğe umutla değil, kaygıyla bakıyor. Oysaki tarım ve hayvancılık ülkemizin en stratejik alanlarından birisi. Bu alanda da iklim değişikliğini dikkate alan politikaları acilen uygulamaya geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.