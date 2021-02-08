Tutuklanan Beyza Buldağ’dan mesaj var

08 Şubat 2021 Pazartesi, 17:45

İzmir'deki evinden polis baskınıyla gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirilen Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Suç işlemeye alanen tahrik” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla tutuklandı. Buldağ’ın, Twitter’da Boğaziçi Dayanışması hesabını kurup, yönettiği öne sürülürken, bu durum suçlama konusu yapıldı. Ayrıca, Buldağ’ın Boğaziçi eylemleri dolayısıyla tutuklanan öğrencilere destek olarak yaptığı sosyal medya paylaşımları da dosyada delil olarak yer aldı.

Bakırköy Cezaevi'nde avukatları tarafından ziyaret edilen Buldağ, arkadaşlarına mesaj gönderdi. Buldağ, "Herkese gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyorum. Mücadelemiz sayesinde ben, benim gibi tutuklu bulunan tüm arkadaşlarımın serbest bırakılacağından hiç şüphem yok. Bu siyasi bir karar. Bu nedenle de mücadelemiz de siyasi oacaktır. Üzülmek, sıkılmak, sinmek, korkmak yok. Anıl ve diiğer arkadaşlarımızın da dediği gibi hem içerde hem dışarda mücadeleye devam!"