Boğaziçi’nde bu kez WhatsApp gözaltısı

07 Şubat 2021 Pazar, 12:19

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, sabah saatlerinde İzmir’de gözaltına alındı. Buldağ’ın, Boğaziçi protestolarına ilişkin “WhatsApp grubu kurma” iddiasıyla gözaltında tutulduğu belirtiliyor.

Omuzdaşımız Beyza Buldağ, Boğaziçi protestolarına ilişkin whatsapp grubu kurması bahane edilerek İzmir’de evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Nereye götürüldüğünü bilmiyoruz. Öğrencilere karşı düşman hukuku işletiyorsunuz!#Arkadaşlarımızıİstiyoruz#BaskılarBiziYıldıramaz — Boğaziçi Dayanışması (@boundayanisma) February 7, 2021





Öğrenci Sendikası ve Boğaziçi Dayanışması Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, “Bir arkadaşımız bu sabah Boğaziçi protestoları ile ilgili WhatsApp grubu kurduğu gerekçesiyle evinden gözaltına alındı. Nereye götürüldüğü bilgisine ulaşamıyoruz.



Öğrencilere karşı düşman hukuku işletiyorsunuz, bu uygulamalarınıza derhâl son verin!” İfadeleri kullanıldı.

Adalet İçin Hukukçular Platformu ise, “Beyza Buldağ'ın Buca' da karakolda tutulduğu ve İstanbul'a getirileceği bilgisine ulaşıldı.” Açıklamasını yaptı.