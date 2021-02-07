Boğaziçi’nde bu kez WhatsApp gözaltısı

Beyza Buldağ isimli üniversite öğrencisinin, Boğaziçi protestolarına ilişkin “WhatsApp grubu kurma” iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Şubat 2021 Pazar, 12:19
Boğaziçi’nde bu kez WhatsApp gözaltısı
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, sabah saatlerinde İzmir’de gözaltına alındı. Buldağ’ın, Boğaziçi protestolarına ilişkin “WhatsApp grubu kurma” iddiasıyla gözaltında tutulduğu belirtiliyor.


Öğrenci Sendikası ve Boğaziçi Dayanışması Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, “Bir arkadaşımız bu sabah Boğaziçi protestoları ile ilgili WhatsApp grubu kurduğu gerekçesiyle evinden gözaltına alındı. Nereye götürüldüğü bilgisine ulaşamıyoruz.

Öğrencilere karşı düşman hukuku işletiyorsunuz, bu uygulamalarınıza derhâl son verin!” İfadeleri kullanıldı.

Adalet İçin Hukukçular Platformu ise, “Beyza Buldağ'ın Buca' da karakolda tutulduğu ve İstanbul'a getirileceği bilgisine ulaşıldı.” Açıklamasını yaptı.


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