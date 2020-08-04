Tutuklu avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için yapılan itirazlar hakkında karar verildi

04 Ağustos 2020 Salı, 16:55

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı hakkında açıklama yapıldı. Ölüm orucundaki tutuklu avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın durumuna dikkat çekildi.

AVUKATLARA ÇAĞLAYAN’DAN DESTEK

Savunmaya Özgürlük Koordinasyonu adına Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Sekreteri Nergis Tuba Aslan açıklamayı okudu.

Kurban bayramı öncesi apar topar verilen mahkeme kararı sonrasında, iki avukatın iki ayrı hastaneye kaldırıldığını ve bayram süresince de hak ihlalleri her geçen an katmerleşerek devam ettiğini belirten Aslan, "Avukat Aytaç Ünsal’ın Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine, Avukat Ebru Timtik’in Bakırköy Sadi Konuk Hastanesindedir. Bağışıklık sistemleri oldukça zayıflamış olan meslektaşlarımız, pandemi hastanesi olan ve yüksek risk altında olduğu belirtilen hastanelerde zorla tutulmakta, ciddi anlamda yaşamları tehlikeye atılmaktadır. Meslektaşlarımız bu koşullarda yaşamsal risk altında iken, 'pandemi' en temel haklarının kısıtlanmasına gerekçe yapılmıştır" diye konuştu.

ZORLA YAPILAN BESLEME İŞKENCEDİR

Meslektaşlarının adil yargılama istediğini söyleyen Aslan, "Yakın zamanda aynı taleplerle açlık grevindeyken talepleri karşılanmadığı için Mustafa Koçak ve Helin Bölek, İbrahim Gökçek yaşamını yitirmiştir.

Dünya ve Türkiye tecrübelerinde çok sayıda eylemcinin iradesi dışında beslenmeye ve tedaviye zorlanması, daha büyük ölçüde kalıcı sakatlanmaya, bazı hallerde ölümlere yol açmıştır. Dünya Tabipler Birliğinin Tokyo ve Malta Bildirgelerinde, tıbbi etik gereği açlık grevi ve ölüm orucu eylemcisinin iradesine aykırı zorla besleme ve zorla tedavi uygulanamayacağı, bunun işkence niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir" dedi.

"AVUKATLARIN HAYATLARINI RİSKE ATMAKTIR"

Aslan son olarak şu çağrıda bulundu: "Meslektaşlarımıza rızaları dışında bir tıbbi müdahalede bulunulması açıkça suçtur! Meslektaşlarımızın, salgın nedeniyle yüksek risk altında olan hastanelerde tutulmaya devam edilmesi, bu anlamda sağlıklarının riske atılması kabul edilemez ve olası herhangi bir durumda bunun hukuki ve mesleki etik sorumluluğu oldukça ağırdır.

Gelinen aşamada, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu hukuka aykırı bu kararın kaldırılması ve bir an önce meslektaşlarımızın hastaneden taburcu edilerek özgürlüklerine kavuşturulması acil ve hayatidir. Bizler, Ebru ve Aytaç’ı yaşatmaya kararlıyız! Tüm meslektaşlarımızı ve kamuoyunu, Ebru ve Aytaç’ın sesine ses olmak için dayanışmaya, yaşanan hukuksuzluklara ve zorla müdahale işkencesine karşı tavır almaya çağırıyoruz."

AVUKATLAR MÜVEKKİLERİN İŞLEDİKLERİ İDDİA EDİLEN SUÇLAR İLE İLİŞKİLENDİRİLEMEZ

Açıklamanın ardından hukuk kurumları ve barolar adına avukatlar söz aldı. Urfa Barosundan Hasan Murat Umut "Mesleki faaliyetleri nedeni ile hukuka aykırı bir şekilde uzun süredir tutuklu olan ve halihazırda ölüm orucunda bulunan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın hukuk mücadelesine destek olmak için biz de buradayız. Avukatlar müvekkillerinin işlediği iddia edilen suçlarla ilişkilendirilemez. Hiçbir Avukat mesleğinin yaptığı için herhangi bir yaptırıma tabi tutulamaz. Bizler Ebru ve Aytaç'ın adil yargılanmasını ve derhal tahliye edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Antep Barosundan Avukat Ergin Sözen, "Türkiye'nin her yerine gitmiş, nerede bir hak ihlali varsa ona karşı hukul öücadelesi vermiş Ebru ve Aytaç için bıradayız. Her şeye rağmen onları yaşatacağız, sonuç alıncaya kadar biz buradayız" dedi.