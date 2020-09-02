Tutuklu CHP’li Adnan Erol'un avukatı Cem Güney: Yargı, siyasi davadan kaçıyor

02 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi avukat Adnan Erol’un tutuklanmasının ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziantep 2. Sulh Ceza Hâkimliğine yapılan itirazlar kaçma şüphesi olduğu gerekçe gösterilerek reddedildi. Bir buçuk aydır tutuklu bulunan Erol’un avukatı Cem Güney Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunduklarını söyledi. Başvuru dilekçesinde Erol’un 10 yılı aşkın süredir avukatlık yaptığı belirtilerek mesleki faaliyetlerinin suç sayıldığına değinildi.

Gaziantep’te PKK/KCK örgütlenmesine yönelik geçen aylarda düzenlenen operasyonda 31 şüpheliden CHP belediye meclis üyeleri avukat Adnan Erol ve Hurşit Besle’nin de aralarında olduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Avukat Erol’un tutuklanmasına gerekçe olarak gözaltına alınan müvekkilinin ailesi ile yaptığı bir telefon görüşmesi ve Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) yaptığı bir toplantıya katılması gösterilmişti. Erol’a sorgusunda cezaevinde müvekkilleriyle yaptığı görüşmelerin yanı sıra “Gözaltına alınan şahısların yakınları neden ilk sizi aramaktadır” sorusu yöneltilmişti.

‘MUHATAP BULAMIYORUZ’

Erol’un avukatı Cem Güney, Türkiye’de yurttaşların adil yargılanmadığını dile getirerek, “Ağustos ayı başında anayasa mahkemesi bireysel başvuru istatistikleri yayımlandı. Yüzde 53 ile en çok ihlal edilen hak adil yargılanma hakkı. Yargı, adil yargılanma talepleri için üç maymunu oynuyor. Tüm bu süreçler ülkenin her yerinde tek elden yönetiliyor. Mesleki faaliyetlerini gerçekleştirenler tutuklanırken hırsızların, katillerin, tecavüzcülerin serbest bırakıldığı bir süreçten geçiyoruz. Yargı uzun süredir bir çöküşteydi, son aylarda artık yıkıldığı açıkça ortada. Meslektaşımız için hem bireysel hem de Gaziantep Barosu olarak görüşmek istediğimizde tüm kapılar yüzümüze kapanıyor. Özellikle siyasi yargılamalarda muhatap yargıç ve savcı bulamıyorsunuz. Kimse taşın altına elini sokmak istemiyor. Çünkü biliyorlar ki onların da tepelerin HSK gibi bir gözetmen var. Tahliye ya da beraat kararı hâkim ve savcıların sürülmesine ya da soruşturma geçirmesine sebep oluyor” dedi.

‘NÜRNBERG UNUTULMASIN’

Baskıların AYM için de geçerli olduğuna değinen Güney, “Tek isteğimiz AYM’nin kendi içtihatlarını uygulaması. Yargıçlarımız unutmasın ki demokrasi ve hukuk devleti sadece avukatların mücadelesi ile gelmeyecektir. Demokratik bir hukuk devletinde yaşamak istiyorsak eğer hakimlerimizde gerekeni yapmalıdırlar. Nürnberg yargılamalarının geçtiğimiz süreçte asla unutulmaması gerekir” ifadelerini kullandı.