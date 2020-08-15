Tutuklu gazeteci Müyesser Yıldız için sessizlik eylemi

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 17:00

Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gazeteci Müyesser Yıldız’ın arkadaşları, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan hak ihlali başvurusunun bir an önce sonuçlanması talebiyle Yüksek Mahkemenin karşısında bulunan Atatürk Parkı’nda buluştu. Müyesser Yıldız’ın ailesi ve dostları, Yıldız’ın çok sevdiğini belirttikleri simit ve çay yedi, 15 dakika boyunca sessiz kalarak Yıldız’ın tutukluluğuna dikkat çekti.

'İKİ AYDIR HAKSIZ, HUKUKSUZ TUTUKLU'

Yıldız’ın ailesi, arkadaşları ve okurlarının katıldığı pikniğe, Yıldız’ın Ergenekon ve Kumpas davalarında haberini yaptığı mağdur askerler de katıldı. Ergenekon ve Balyoz davalarında mağdur edilenlerin kurduğu Kumpasder Başkanı Ahmet Tatar, “Hepimizin dert ortağı Müyesser Yıldız, maalesef iki aydır haksız hukuksuz yere tutuklu. Bugün Anayasa Mahkemesinin önünde bir araya geldik. Sessizce tepkimizi göstermeye çalışıyoruz. (Yıldız’ın) Yaptığı hak ihlali başvurusunun 1 ayı doldu. Henüz Anayasa Mahkemesi bir gürüşümde bulunmadı. Biz dostları olarak onun yanında olduğumuzu, onun sesi olduğumuzu, aynı zamanda onunla beraber susmayı becerebileceğimiz göstermek için bir araya geldik. Onun neredeyse tek gıdası diyebileceğimiz simit ve çay ile onu düşüneceğiz” diye konuştu.

YILDIZ'IN OĞLU İLİM UĞUR: ANNEMİN SESİNİ DUYURDUĞU MAĞDURLAR BİR ARAYA GELMİŞ

Müyesser Yıldız’ın oğlu İlim Uğur, annesi ile ilgili soruşturmada pek çok yanlış yapıldığını düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

“Annemin yıllar içinde düzenlenen kumpas davalarında, Askeri Casusluk, Ergenekon ve Balyoz davalarında, kimse onları haberleştirmiyorken haberini yaptığı, sesini duyurmaya çalıştığı insanların doğaçlama bir insiyatifiyle bir araya gelinmiş. Biz de ailesi olarak sosyal medyada gördük ve pek gündeme gelmediği için olabildiğince gündeme gelmesine fırsat yaratacağı için biz de bugün buraya geldik.”

Yıldız’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen haberlerle ilgili, ‘gizli belgeleri ifşa etmek’ ile suçlanmasına rağmen erişim engeli getirilmediğine dikkat çeken Uğur, yapılan haksızlığın sona ermesini istedi. Yazılım mühendisi olarak çalışan Uğur, annesi ile birlikte kendisine ait dijital materyallere de savcılık tarafından el konulduğunu, yaptıkları itirazlara rağmen sonuç alamadıklarını belirtti.

BALBAY: MÜYESSER'İN EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLACAĞINA İNANIYORUM

CHP eski milletvekili, gazetemiz yazarı Mustafa Balbay da tutuklamanın Yıldız'ın gazetecilik inancına zarar vermeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Müyesser Yıldız hem hem daha önceki tutukluluk sürecinde, hem öncesinde, hem sonrasında hem de bugün gazetecilik yaptığı için, gerçekleri cesurca yazmaya devam ettiği için onu cezalandırmaya çalışıyorlar. Bütün bunlar Müyesser'in üretimini belki biraz yavaşlatabilir ama kesinlikle durduramaz. Müyesser Türkiye'de gazeteciliğin onurudur tıpkı Barış Pehlivan gibi Murat Ağırel gibi Hülya Kılınç gibi. Müyesser'in en kısa zamanda aramızda olacağına inanıyorum."

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, 11 Haziran’da sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından hakkındaki “siyasal ve askeri casusluk” suçlaması nedeniyle tutuklandı. Yıldız’a isnat edilen suçlamaya yaptığı haberler delil olarak gösterildi. "Kim bu Hafter'le görüşen Türk komutanlar" ve "Libya'ya hangi komutan gitti... Yerine kim geldi" başlıklı haberler nedeniyle tutuklanan Yıldız, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nden Odatv’deki yazılarına devam ediyor.