‘Tuvalet’ kavgasındaki cinayete 25 yıl hapis
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sahilde tuvaletini yaptığı için kendisini uyaran gençlerle yaptığı kavgayı ayırmak isteyen Çağatay Burak Atay’ı (21) bıçaklayarak öldüren Müslüm Ayyıldız (25), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 1 Ağustos günü, Gölcük ilçesi Değirmendere Sahili'nde meydana geldi. Sahilde alkol alan Müslüm Ayyıldız, açık alanda tuvaletini yapınca aynı yerde bulunan gençler, tepki gösterdi. Ayyıldız ile gençler arasında çıkan tartışma, kavga dönüştü. Çağatay Burak Atay da kavgayı ayırmak istedi. Ancak Müslüm Ayyıldız, Çağatay Burak Atay'ı bıçakladı. Atay yaşamını yitirirken, Ayyıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklu yargılanan Müslüm Ayyıldız, bugün görülen karar duruşmasında, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı, indirimler ile 25 yıla düşürdü. Müslüm Ayyıldız, yasak silah bulundurmak suçundan da 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.
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